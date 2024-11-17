На Украине раскрыли детали «плана стойкости» после победы Трампа

«План стойкости» Украины, ранее анонсированный президентом страны Владимиром Зеленским, направлен на подъем боевого духа украинцев после победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Об этом рассказал советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк, слова которого приводит The Times.

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Украинцы выражают беспокойство из-за потенциального снижения уровня военной помощи от стран Запада после прихода Трампа к власти, пояснил Подоляк. Разработанный «план стойкости» направлен на мобилизацию украинской экономики и улучшение общественных настроений, дал понять он. Речь идет о внутреннем документе, в котором поднимут тему обороны страны, функционирование энергосектора и другие вопросы, включая мобилизацию.

Ранее украинские корреспонденты агентства Associated Press рассказали об ощущении надвигающейся бури у солдат ВСУ после переизбрания Трампа на пост президента США. При этом на данный момент ситуация на фронте для них никак не изменилась, говорится в материале.

Новый план действий из десяти пунктов Зеленский анонсировал 14 ноября. Он будет включать в себя десять пунктов, одним из которых станет «культурный суверенитет», пояснил президент Украины.