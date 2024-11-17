Президент Абхазии заявил о попытке госпереворота

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал события в Сухуме 15 ноября попыткой государственного переворота. Также он подчеркнул, что остается избранным лидером страны.

Ранее представители оппозиции не согласились на предложение Бжании освободить захваченный ими комплекс правительственных зданий в обмен на удовлетворение их требования о досрочном уходе в отставку.

Протестующие остаются в здании администрации президента в Сухуме

Кроме отставки президента Абхазии протестующие намерены добиться стабилизации политической ситуации в стране.