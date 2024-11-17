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Глава МИД Украины дал оценку масштабам атак российской армии

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал массированный удар по украинской инфраструктуре этим утром одним из самых масштабных.

Глава МИД Украины дал оценку масштабам атак российской армии
© Вечерняя Москва

Об этом в воскресенье, 17 ноября, он написал в соцсети Х.

— Россия начала одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против мирных городов, критически важной инфраструктуры, — сообщил Сибига.

Глава МИД считает, что эта атака – ответ Путина мировым лидерам, которые недавно с ним контактировали. Украинский дипломат уверен, что конфликт нужно решать силой, а не уступками.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что если избранный президент США Дональд Трамп заставит Киев подписать мирное соглашение с Москвой на невыгодных условиях, то это может вызвать массовые беспорядки на Украине.

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина не окажет положительного влияния на ситуацию в Киеве. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. ФРГ ранее сообщала Украине о намерении провести беседу между двумя лидерами стран.

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