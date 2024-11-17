Глава МИД Украины дал оценку масштабам атак российской армии

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал массированный удар по украинской инфраструктуре этим утром одним из самых масштабных.

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Об этом в воскресенье, 17 ноября, он написал в соцсети Х.

— Россия начала одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против мирных городов, критически важной инфраструктуры, — сообщил Сибига.

Глава МИД считает, что эта атака – ответ Путина мировым лидерам, которые недавно с ним контактировали. Украинский дипломат уверен, что конфликт нужно решать силой, а не уступками.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что если избранный президент США Дональд Трамп заставит Киев подписать мирное соглашение с Москвой на невыгодных условиях, то это может вызвать массовые беспорядки на Украине.

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина не окажет положительного влияния на ситуацию в Киеве. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. ФРГ ранее сообщала Украине о намерении провести беседу между двумя лидерами стран.