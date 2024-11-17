Пока украинский президент Владимир Зеленский не вернет 184 миллиарда долларов, предоставленных Киеву в качестве займов и дотаций, он должен сидеть и слушать, что США диктуют ему.

Об этом заявил военный аналитик и бывший разведчик Корпуса морской пехоты Армии США Скотт Риттер в социальной сети Х.

«Выплати нам обратно 184 миллиарда долларов, Зеленский. Потом [Украина] снова сможет называться независимой страной. А до момента [возвращения денег в американскую казну] сиди и слушай», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Украину «усилят» третьи страны. По словам украинского президента, если Украина хочет чего-то добиться за столом переговоров, она должна быть «не наедине с РФ». Если «Украина не будет сильной», как утверждает Зеленский, инициатива будет дня нее проигрышной изначально.