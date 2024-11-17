Команда Трампа составляет список офицеров США для военного трибунала

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа начала составлять список высокопоставленных нынешних и бывших офицеров армии США, которые принимали непосредственное участие в выводе войск из Афганистана. Соратники Трампа изучают, могут ли эти офицеры предстать перед военным трибуналом и быть обвиненными в госизмене. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в окружении избранного президента.

В окружении Трампа рассматривается возможность создания комиссии, которая будет расследовать вывод войск США из Афганистана в 2021 году. В команде нового президента хотят выяснить, кто принимал непосредственное участие в принятии решений и как они осуществлялись.

Более того, соратники Трампа пытаются выяснить, можно ли обвинить офицеров в государственной измене.

«Они относятся к этому очень серьезно», — сказал источник, знакомый с данным планом.

При этом неясно, можно ли с юридической точки зрения вменить военным обвинения в «измене», поскольку они выполняли приказ президента Джо Байдена о выводе всех американских войск из Афганистана, отмечает NBC News.

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Источники также сообщили, что курирует «обвинительную» работу Мэтт Флинн, бывший заместитель помощника министра обороны по борьбе с наркотиками и глобальными угрозами. Готовится обзорный отчет того, как США впервые вступили в войну в Афганистане и как из нее вышли.

Избранный президент Дональд Трамп ранее осуждал вывод войск из Афганистана, он называл это «унижением» и «самым позорным днем в истории нашей страны».