Посол Германии в РФ выступил с заявлением о переговорах по Украине

Посол Германии в России Александр Ламбсдорф заявил, что «еще не пришло» время для переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Об этом он сказал в интервью изданиям медиагруппы Funke.

«К сожалению, мы еще не достигли той точки, когда можем это обсуждать», — заявил Ламбсдорф.

Дипломат подчеркнул, что не хотел бы начинать дискуссию, как должен завершиться конфликт: будет ли задействована линия соприкосновения, линия прекращения огня или демилитаризованная зона.

«Все это может быть деталями для последующих переговоров», — сказал посол.

По его словам, «совершенно очевидно, что Европа сыграет свою роль в поиске мирного решения». Речь также идет о безопасности ЕС и Германии.

В Европе задумались о переговорах с Россией

Ламбсдорф добавил, что ЕС продолжит поддерживать Зеленского.

Накануне газета The Washington Post написала, что Россия не пойдет на переговоры с Киевом до выхода ВСУ из Курской области.