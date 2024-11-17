Корреспондент RT Игорь Жданов сообщил, что некоторые протестующие остаются в здании администрации президента в Сухуме.

«Вот здание администрации президента и Народного собрания в Сухуми, республика Абхазия. До сих пор протестующие и лидеры оппозиции находятся здесь. Несколько десятков... человек находятся внутри», — сказал Жданов.

Часть протестующих греются у костров в бочках.

Ранее абхазский президент Аслан Бжания на совещании с руководителями министерств и ведомств республики поручил им перейти на усиленный режим работы на фоне протестов.