Протестующие в Абхазии вернули Минобороны республики стоявшие вокруг комплекса правительственных зданий грузовики. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил один из лидеров оппозиции Леван Микаа, протестующие пригласили министра обороны Беслана Цвижбу и замминистра Нодара Авидзбу и сказали им, что техника должна служить обеспечению безопасности страны и стоять там, где ей положено.

«Сказали, что впредь не допустим, чтобы Минобороны выделяло технику для защиты чего-то и кого-то во внутренних делах», — добавил оппозиционер.

По данным ТАСС, Минобороны Абхазии были переданы шесть грузовиков ГАЗ и три «Урала», стоявших вдоль ограждения комплекса правительственных зданий и на Набережной Махаджиров со спущенными колесами.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

16 ноября Бжания заявил, что уйдет в отставку со своего поста, когда протестующие освободят здание парламента. В дальнейшем он готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в республике. В его отсутствие Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.