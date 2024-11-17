Дом Нетаньяху обстреляли сигнальными ракетами

Стражи порядка задержали трех человек за запуск сигнальных ракет в сторону частной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Об этом пишет портал Times of Israel со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным портала, расследование инцидента проводится отделом службы безопасности «Шин Бет» и подразделением по особо тяжким преступлениям «Лахав 433».

«Рано утром в воскресенье были арестованы три человека после того, как две сигнальные ракеты были выпущены в сторону частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии и упали во двор», — отметили в пресс-службе.

Правоохранители пояснили, что пострадавших нет, а дом не получил каких-либо повреждений. Вместе с тем, добавили они, следователи рассматривают ЧП как «опасную эскалацию насилия».

В пресс-службе не посчитали необходимым представить какие-либо подробности о задержанных. Вместе с тем, полагают эксперты, попытку атаки могла произвести оппозиция, недовольная как внешней, так и внутренней политикой премьера.

Напомним, что ранее удар по резиденции Нетаньяху с помощью дрона нанесло ливанское движение «Хезболла». Выпущенный боевиками беспилотник врезался в окно спальни, но не смог пробить бронированное стекло. О пострадавших не сообщалось.