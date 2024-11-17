Лидеры европейских стран задумались о мирных переговорах с Россией, которые должны положить конец конфликту на Украине. Как РФ на поле боя, а также победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Россия медленно, но верно продвигается вперед. Поэтому многие европейские чиновники согласны с подходом Трампа и рассматривают дипломатию как лучший вариант для Украины», — отмечают журналисты.

По их данным, в Европе беспокоятся о том, каким именно будет возможное соглашение о прекращении огня и на какие уступки Кремлю пойдет Трамп, понимающий, что у Украины просто нет иного выхода. При этом Киев на самом деле больше готов к переговорам, чем это демонстрируется публично.

Остин раскрыл, чем закончится конфликт на Украине

Тем временем в США оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине. По мнению историка Центра глобальных отношений имени Генри Киссинджера Сергей Радченко, будущий американский лидер может переложить вину за свою неспособность урегулировать кризис на президента Украины Владимира Зеленского.