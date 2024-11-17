Волна взрывов прогремела на Украине

Утром в воскресенье, 17 ноября, на Украине прогремела волна взрывов, сообщают местные Telegram-каналы. Так, взрывы прозвучали в Одессе, Киеве, Каменском, Кривом Роге, Запорожье и других населенных пунктах. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена почти на всей территории страны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным каналов, в столице Украины произошло отключение электроэнергии. Также аварийное отключение света зафиксировано в Черкасской, Днепропетровской и других районах страны. В заявлении Министерства энергетики Украины говорится о том, что специалисты уже ведут восстановительные работы.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в ночь на 17 ноября уничтожили четыре безэкипажных катера и два беспилотника Вооруженных сил Украины. Так, дроны были сбиты над Белгородской областью, а безэкипажные катера российские силы уничтожили в акватории Черного моря. Они следовали в направлении Крымского полуострова.

Вечером 16 ноября системы противовоздушной обороны отразили попытки ВСУ атаковать объекты в Орловской области. Согласно информации Минобороны РФ, были сбиты два беспилотника самолетного типа.