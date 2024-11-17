Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в социальной сети X, что население Европы постепенно вымирает.

Таким образом он отреагировал на публикацию со статистикой рождаемости в странах Евросоюза.

Согласно показателям, коэффициент фертильности в Испании равен 1,16. В Италии — 1,24. В Польше — 1,29. В Германии и Франции — 1,46 и 1,79.

— Европа умирает, — заключил бизнесмен.

До этого Илон Маск заявил, что поддерживает идеи пожизненного заключения для врачей, проводящих операции по смене пола* детям.

Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска

Один из пользователей соцсети X призвал к пожизненному лишению свободы врачей, проводящих операции по смене пола* детям. Таким образом он отреагировал на информацию газеты Times о том, что в США за последние пять лет по меньшей мере 14 тысяч детей подверглись «хирургической или химической кастрации».

В свою очередь Маск в ответ на это заявил, что активисты, продвигающие идеологию смены пола*, должны сидеть в тюрьме.