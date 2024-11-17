В Киеве рассказали, кто помешал Шольцу созвониться с Путиным раньше

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулева заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц спрашивал мнение президента Владимира Зеленского о звонке главе РФ Владимиру Путину. В соцсети X он написал, что Зеленский выступил против этой идеи.

Несколько месяцев назад канцлер Шольц спросил президента Зеленского, не стоит ли позвонить Путину. Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался, — добавил Кулеба.

По мнению бывшего украинского министра, звонок Шольца Путину не поможет укрепить имидж канцлера среди немцев, которые симпатизируют России. Он добавил, что репутация Германии среди украинцев пострадала, а между Шольцем и Зеленским появилось напряжение.

Шольц назвал единственный способ понять Путина

Телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября. Диалог продлился около часа. По данным кабмина ФРГ, немецкий канцлер призвал российского президента к переговорам с Украиной. Их целью является «установление справедливого мира».

Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор политиков, заявил, что канцлер Олаф Шольц своим поступком открыл ящик Пандоры. Диалог с Путиным, по мнению украинского президента, рискует нарушить «изоляцию России».