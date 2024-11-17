Будущему шефу Пентагона не доверили охрану Байдена из-за тату

Будущего шефа Пентагона Пита Хегсета отстранили от участия в охранных мероприятиях на инаугурации президента США Джо Байдена из-за его "подозрительных" татуировок. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

Как рассказал изданию старший сержант Национальной гвардии США ДеРико Гейтер, Хегсет в ту пору имел звание майора Нацгвардии и должен был обеспечивать безопасность церемонии инаугурации. Однако за несколько дней до мероприятия Гейтер получил по электронной почте письмо с фотографиями Хегсета без рубашки. При этом на руке майора был виден вытатуированный девиз Deus Vult, а на груди - Иерусалимский крест.

Гейтер признался, что выяснил значения этих татуировок в Интернете и всерьез обеспокоился.

"Латинская фраза означает "Бог желает этого" и служила боевым кличем христиан во время крестовых походов, а сейчас ассоциируется с белыми экстремистскими группами", - сказал он газете.

В частности, флагами с этим девизом размахивали демонстранты во время штурма Капитолия за две недели до самой инаугурации Байдена.

Гейтер переслал фотографии генерал-майору Уильяму Уокеру и назвал их "тревожными", а Хегсета - потенциальной "внутренней угрозой". Командование быстро отреагировало и сообщило, что с майором провели беседу и ему "сказали ему просто держаться подальше" от церемонии.

Стало известно, почему новым главой Пентагона стал телеведущий Хегсет

Ранее Дональд Трамп предложил кандидатуру телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. По его словам, Хегсет жесткий и умный, а также верит, что Америка должна быть на первом месте.