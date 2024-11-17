Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная - 2024»

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная - 2024» стала 21-летняя представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Об этом сообщает БелТА.

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Известно, что Виктория является зоозащитницей и занимается танцами.

До этого стало известно, что представительница России из Республики Чувашия 18-летняя Валентина Алексеева, завоевавшая титул «Мисс Россия - 2024», прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная» в Мексике. По словам генерального директора национального конкурса «Мисс Россия» Анастасии Беляк, Алексеева попала в топ-30.

«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, который считается одним из самых престижных в мире.

Самая красивая девушка РФ прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

В 2023 году корона «Мисс Вселенная» досталась 23-летней участнице из Никарагуа — Шейннис Алондре Паласиос Корнехо. Второе место заняла 27-летняя девушка из Таиланда — Антония Порсильд.