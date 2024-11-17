Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска

Первая леди Бразилии Джанжа Лула да Силва оскорбила бизнесмена из США Илона Маска, сообщает Reuters.

Это произошло во время светского мероприятия G20 в Рио-де-Жанейро. Супруга главы государства говорила о необходимости регулирования социальных сетей для пресечения дезинформации. Во время ее речи раздался гудок корабля. Джанжа пошутила: «Я думаю, это Илон Маск», а затем добавила: «Я тебя не боюсь, Илон Маск». Также Лула да Силва выразилась нецензурной бранью в адрес американского миллиардера.

Маск отреагировал в соцсети X на замечания первой леди, опубликовав смеющийся во весь голос эмодзи. По его словам, действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не выиграет на следующий выборах главы государства.

Ранее стало известно, что счета соцсети Х и компании Starlink, которые принадлежат Маску, будут разблокированы в Бразилии после уплаты штрафа в пользу государства. Речь идет о сумме $3,3 млн.

Верховный суд страны распорядился приостановить работу Х 30 августа. До этого стало известно о заморозке счетов Starlink Holding в Бразилии. Маск назвал действия бразильского суда в отношении Starlink незаконными. Компания также обращалась в Верховный суд Бразилии с просьбой разблокировать счета.