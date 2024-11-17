Остин раскрыл, чем закончится конфликт на Украине

Украинский конфликт будет урегулирован за столом переговоров. С таким мнением выступил в субботу министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в австралийском городе Дарвин.

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"Мы хотим быть уверены, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, как бы это [конфликт] ни разрешилось в будущем. Я также считаю, и я уже говорил об этом ранее, что в конечном итоге он будет урегулирован путем переговоров", - сказал глава Пентагона по итогам встречи с австралийским и японским коллегами.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября он напомнил, что Россия открыта для переговоров на базе озвученных им в июне в МИД предложений. Тогда он назвал четыре условия для переговоров с Киевом, среди которых вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО.

По его словам, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.