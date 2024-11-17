Депутат Рады: на Украине людей за слова о мире могут увезти в пыточные

Сейчас у граждан Украины нет возможности высказывать альтернативную точку зрения из-за страха репрессий. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук информагентству БелТА.

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"Сегодня люди на улице, даже в семье боятся говорить то, о чем они думают на самом деле", - отметил он.

По словам Дмитрука, украинцев за слова "повезут в подвал". Люди не хотят участвовать в соцопросах или отвечают на вопросы так, как "будет нормально".

Политик пояснил, что невозможно иметь альтернативную точку зрения из-за "культа личности Владимира Зеленского". Хотя, как подчеркнул Дмитрук, планы украинский лидер составляет "какие-то сумасшедшие". По его мнению, эти документы Зеленский "рисует под наркотиками", в мире это уже поняли и подняли "план победы" и другие на смех.