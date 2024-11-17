Си Цзиньпин поднял перед США вопрос о принуждении других стран

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с лидером США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Перу заявил о недопустимости принуждения других стран выбирать между Пекином и Вашингтоном, сообщает ТАСС.

«Китай и США должны всегда учитывать будущее и судьбу человечества, брать на себя ответственность за мир во всем мире, обеспечивать мир общественными благами», — заявил председатель Китая.

По его словам, Пекин и Вашингтон «должны играть активную роль в мировом единении, включая поддержание здорового взаимодействия, отказ от взаимного изматывания и отказ от принуждения других стран выбирать ту или иную сторону».

Переговоры продлились чуть менее двух часов. Это была последняя встреча Байдена в качестве президента с Си Цзиньпином.