Победу Трампа объяснили "темными импульсами" американцев

Профессор Американского университета Аллан Лихтман, разработавший систему для определения будущего победителя на выборах президента США, объяснил победу Дональда Трампа "темными импульсами" американской жизни. Об этом прогнозист заявил газете The Guardian.

Система Лихтмана получила название "13 ключей" с 13 вопросами типа "истина/ложь" - и если шесть или более "ключей" будут против правящей в Белом доме партии, она проиграет. С помощью этой модели профессор правильно предсказал результаты девяти из последних десяти президентских выборов в США (причем, единственный ошибочный результат пришелся на 2000 год, когда больше голосов избирателей собрал Альберт Гор, но коллегия выборщиков все равно выбрала на пост главы государства Джорджа Буша-младшего).

Газета отмечает, что предсказательная модель ученого была подхвачена во всем мире и казалась "практически несокрушимой". Однако на последних выборах теория Лихтмана потерпела крах.

Победа Трампа на выборах в США увеличила влияние технократов

Как пояснил сам профессор, причиной провала стала дезинформация, которая "достигла невиданных ранее масштабов" и распространилась "на все аспекты общества и экономики".

"Многие люди живут в альтернативной вселенной, и это ставит под сомнение фундаментальную основу принятия политических решений в этой стране", - пояснил Лихтман.

Еще одной проблемой для модели Лихтмана стал сам кандидат в президенты от республиканцев, который постоянно нарушал правила и бросал вызов попыткам его категоризации.

"Мы видели, как Трамп гораздо чаще, чем когда-либо в истории США, направлял самые темные импульсы американской жизни - то, что всегда было с нами, но на этот раз усилилось в геометрической прогрессии: расизм, женоненавистничество, ксенофобию, антисемитизм", - полагает профессор.

Профессор отметил, что его модель сломало и сотрудничество Трампа с миллиардером Илоном Маском, однако пообещал скорректировать систему к следующим выборам.