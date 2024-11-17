Си Цзиньпин сделал зявление о соперничестве крупных держав

Сегодня соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Перу, передает РИА Новости.

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Он напомнил, что сейчас ситуация в мире неустойчивая, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. "Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи", - сказал Си Цзиньпин. По его мнению, совместно преодолеть трудности можно лишь благодаря "сплочению и сотрудничеству".

Китайский лидер обратил внимание, что развитие отношений США и КНР связано с судьбой человечества. До этого Джо Байден и Си Цзиньпин договорились, что на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) человеческий контроль над решением по применению ядерного арсенала будет сохранен. Также нынешний глава Белого дома заявил, что Вашингтону и Пекину следует принимать меры для предотвращения вероятного конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества.