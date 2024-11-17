КНДР: Южная Корея "дорого заплатит" за заброс листовок

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что власти народной республики снова обнаружили на своей территории политические листовки из Южной Кореи, и предупредила, что Сеул "дорого заплатит" за это. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Ким Ё Чжон рассказала, что 16 ноября "из многих районов непрерывно поступали сообщения" об обнаружении политических листовок и "грязных предметов, которые подонки из Республики Корея" разбросали вблизи межкорейской границы и во внутренних частях страны. Органы государственной безопасности КНДР блокировали эти районы и сжигали агитационные материалы. Ранее подобные предметы отправляли южнокорейские активисты.

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи решительно осудила "постыдные действия элементов Республики Корея, которые проигнорировали неоднократные предупреждения" КНДР.

11 октября МИД КНДР заявил, что южнокорейские беспилотники в октябре трижды входили в воздушное пространство Пхеньяна с целью распространения листовок. Генштаб Корейской народной армии тогда привел в состояние готовности артиллерию на границе.

Ким Ё Чжон сказала, что "любой хозяин возмутится", если на его "чисто убранном дворе постоянно будут разбрасывать грязный мусор, которым не интересуются даже собаки". Она пояснила, что уборка потребует привлечения рабочей силы. "Всякому терпению есть предел. Дошел до предела гнев нашего народа на самых ненавистных шавок", - заявила сестра лидера КНДР. "Подонки обязательно дорого за это заплатят", - предупредила она.