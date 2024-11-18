КНДР снова запустила в Южную Корею воздушные шары с мусором

КНДР вновь запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Сеула. Городские власти призвали население с осторожностью относиться к упавшим предметам. Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что действия Пхеньяна переходят все границы.

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Южнокорейские военные предупредили, что вся ответственность за возможное обострение обстановки лежит на северокорейской стороне и призвали больше не испытывать их терпение. С конца мая КНДР 31 раз осуществила запуск воздушных шаров с мусором. Всего на территории Южной Кореи приземлилось более 7000 таких шаров.

24 октября сообщалось, что у президентского комплекса в Южной Корее упал воздушный шар с мусором и листовками. Никаких опасных веществ в прикрепленных к шарам пакетах обнаружено не было. Их содержимое состояло из бытового мусора, включая пластик и макулатуру.