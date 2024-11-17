Президент Колумбии: конференция по Украине невозможна без участия России

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что конференция по урегулированию ситуации на Украине невозможна без участия России.

Об этом он написал в соцсети X.

«Мирная конференция по Украине должна включать Украину и Россию в первую очередь», — говорится в сообщении.

По словам президента, в таком случае Колумбия будет принимать участие в этой конференции.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал к взаимодействию между лидерами для урегулирования ситуации на Украине.