Си Цзиньпин назвал Байдену четыре "красные линии", которые нельзя пересекать США

В отношениях между Китаем и США есть четыре "красных линии", которые Вашингтону не стоит пересекать. Об их сути американскому президенту Джо Байдену рассказал председатель КНР Си Цзиньпин в рамках саммита АТЭС.

"Тайваньский вопрос, демократия и права человека, система Китая и его право на развитие являются четырьмя красными линиями, которые нельзя оспаривать или переступать", - приводит слова лидера КНР государственное агентство "Синьхуа".

Также в ходе переговоров с Байденом Си Цзиньпин заявил, что принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике являются политической основой отношений между двумя странами.

По словам китайского лидера, противоречия и разногласия между двумя такими крупными странами, как Китай и США, неизбежны, но стороны не должны подрывать основные интересы друг друга, а тем более стремиться к конфликту или конфронтации.

Си Цзиньпин призвал США не допускать принуждения других стран выбирать сторону

Также Си Цзиньпин заявил Байдену, что Китай выступает за мирные переговоры по Украине. По его словам, позиция и действия Пекина по украинскому вопросу всегда были "ясными и отчетливыми" и включают в себя посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердную работа по "охлаждению" ситуации.