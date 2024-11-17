Президент Аргентины намерен встретиться с Си Цзиньпином в Бразилии
Лидер Аргентины Хавьер Милей планирует провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином, сообщают «Известия».
Она состоится в Рио-де-Жанейро, где с 18 по 19 ноября пройдет саммит G20.
У Милея также запланированы встречи с главой правительства Индии Нарендрой Моди, руководителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и президентом Всемирного банка Аджаем Бангой.
14 ноября президент Аргентины встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.