Орбан сделал заявление по конфликту на Украине

Правые партии, которые одержали в этом году победы на выборах в ряде государств Евросоюза, должны занять жесткую позицию против продолжения военного конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Париже на первой генеральной ассамблее партийного альянса "Патриоты Европы", его цитирует венгерское агентство MTI.

© РИА Новости / Алексей Никольский

"Мы должны твердо заявить: нет гендерной пропаганде, нет войне на Украине, нет миграции", - заявил Орбан.

Глава венгерского правительства добавил, что роль Запада в мире "неизбежно и неоспоримо изменилась". По мнению Орбана, отношения руководства Европы с руководством США также меняются, в настоящее время в Евросоюзе "царит новая политическая реальность".

Орбан также отметил, что после успеха правых партий на выборах в Европарламент, а также на выборах в Нидерландах, Австрии и Чехии патриотические силы находятся на пути к тому, чтобы "стать большинством во всем мире". Также в качестве аргумента глава венгерского правительства привел недавнюю победу на выборах американского президента Дональда Трампа. Также венгерский премьер-министр заявил, что Европейскому союзу нужно пересмотреть санкции против РФ, так как они поддерживают высокие цены на энергоносители, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока. 12 ноября британское интернет-издание The Independent писало, что Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством Трампа.