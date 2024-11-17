В Сирии трое военных пострадали из-за атак со стороны террористов

В Сирии трое военных получили ранения из-за атак со стороны террористов, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка.

Два самодельных взрывных устройств были сброшены с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами. Это произошло в районе населенного пункта Курса провинции Алеппо.

Кроме того, границу Сирийской Арабской Республики с территории Ливана через пункты пропуска «Эль-Арида», «Эль-Джавасия», «Эд-Дабухия», «Джиср-эль-Камар» и «Джайдут-Ябус» пересекли 2 тысячи 812 человек.

Игнасюк отметил, что за сутки представителями российского центра проведена гуманитарная акция в населенном пункте Стаму провинции Латакия, в результате которой было выдано 300 продуктовых наборов общим весом более 2,9 т.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 15 нарушений авиацией коалиции во главе с США правил использования воздушного пространства Сирии: четырьмя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale, двумя парами штурмовиков А-10 и одним беспилотником MQ-9.