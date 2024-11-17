Байден призвал лидера КНР не допустить кризис между Китаем и США

Американский президент Джо Байден на встрече c председателем КНР Си Цзиньпином в Перу призвал сохранять военный диалог между странами после смены администрации в Белом доме. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Он подчеркнул, что, по мнению Байдена, коммуникация Вашингтона и Пекина во время переходного периода и в дальнейшем позволит эффективно предотвратить "любую потенциальную ошибку, просчет или кризис". Американский лидер отметил и необходимость сохранения открытыми линий связи для управления отношениями между странами и поддерживания диалога "на всех уровнях".

Встреча политиков состоялась 16 ноября в столице Перу Лиме на полях саммита АТЭС. Американский президент на два часа опоздал на второй день мероприятия. На полях саммита прошла последняя встреча действующего президента США с главой КНР. На ней Си в том числе выразил готовность работать с Трампом.