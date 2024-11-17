Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность окончить конфликт на Украине на отказ лидера киевского режима Владимира Зеленского идти на компромисс при мирных переговорах с РФ. Такое мнение высказал изданию Financial Times британско-российский историк Центра глобальных отношений имени Генри Киссинджера Сергей Радченко.

© Вечерняя Москва

По его словам, у будущего главы США может закончиться терпение, чтобы ждать успехов ВСУ на поле боя. Он может столкнуться с несовпадением взглядов с Россией по поводу конфликта, передает РИА Новости.

— Возможно, что Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание украинского лидера идти на компромисс, — заявил эксперт.

В конце концов Трамп может отказаться от Киева и завершить конфликт, «позволив РФ одержать победу», отметил Радченко.

Американский бизнесмен Илон Маск высказался, что у Владимира Зеленского «потрясающее чувство юмора», комментируя его заявление о том, что Дональд Трамп не сможет принудить Украину к переговорам с РФ.