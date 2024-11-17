Си Цзиньпин начинает визит в Бразилию

Глава КНР Си Цзиньпин 17 ноября начинает государственный визит в Бразилию, сообщает РИА Новости.

Его цель – укрепить взаимное политическое доверие и координацию. Лидер Китая также примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро, где расскажет о своем видении справедливого мира на фоне нестабильности мировой экономики и неопределенности в международной обстановке.

Си Цзиньпина проведет переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, а также примет участие в церемонии подписания документов о сотрудничестве. Как сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, за последние полвека после установления дипотношений КНР и Бразилии их связи всегда сохраняли стабильное развитие, плодотворное практическое сотрудничество в различных областях.

Китайское внешнеполитическое ведомство отмечает, что «дружба Китая и Бразилии имеет долгую историю, она течет подобно реке Янцзы и Амазонке, а мост дружбы соединяет две жаркие земли на протяжении тысяч миль».

Саммит G20, посвящённый «построению справедливого мира и устойчивой планеты», пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Си Цзиньпин выступит на саммите с речью и проведет углубленный обмен мнениями с лидерами всех стран на тему «Построение справедливого мира и устойчивой планеты».

Пекин не анонсировала, с кем из мировых лидеров планирует встретиться Си Цзиньпин на полях саммита. СМИ сообщили о вероятных переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой правительства Великобритании Киром Стармером. По данным Stern, Шольц и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, украинский и ближневосточный конфликты.

Как сообщает Bloomberg, Стармер хочет провести двустороннюю встречу с китайским лидером, она может стать первым личным контактом британского и китайского политиков почти за семь лет.