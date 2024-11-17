На Украине раскрыли причину тревоги Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выражает опасения, что в ближайшем будущем партнеры начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения конфликта с Россией. Об этом написало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

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В публикации журналисты раскрыли причину тревоги Зеленского и уточнили, что он тревожится из-за стремления Запада закончить конфликт. Кроме того, его беспокоят кадровые назначения избранного президента США Дональда Трампа.

«А звонок Шольца Путину <…> также дает основания полагать, что и власти важнейшей страны ЕС выступают за переговоры», — отметили авторы.

Ранее Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Киев «усилят» третьи страны. По его мнению, если «Украина не будет сильной», инициатива станет для страны проигрышной.