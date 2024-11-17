Байдена отодвинули на задний план во время фото лидеров стран АТЭС

Уходящий президент США Джо Байден был отодвинут на задний план на ежегодной групповой фотографии на конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу, в то время как председатель КНР Си Цзиньпин оказался в центре внимания рядом с президентом принимающей страны Диной Болуарте.

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Мелкое унижение американского лидера произошло накануне его субботней встречи с Си Цзиньпином, которого с относительной помпой чествовали на протяжении всего мероприятия АТЭС в Лиме в знак благодарности за финансирование его страной строительства нового крупного порта на побережье Перу, сообщает The New York Post. 81-летний Байден, чья растущая непопулярность внутри страны и на мировой арене принесла ему прозвище "суперхромая утка", прибыл последним и занял заранее определенную для него позицию между лидерами Таиланда и Вьетнама, находящимися в заднем ряду.

Обычно мировые лидеры располагаются в алфавитном порядке по странам, хотя обзор прошлых групповых фотографий на форумах АТЭС показывает, что позиции стран не фиксированы: тогдашний президент Дональд Трамп занимал центральное место на двух фотографиях в 2017 году с саммита АТЭС во Вьетнаме - единственного такого рода мероприятия, на котором он присутствовал.

По словам конгрессмена Клаудии Тенни, избрание Трампа президентом стало явным признаком того, что мировые лидеры "больше не воспринимают Байдена всерьез". "Вероятно, им следовало пригласить избранного президента Трампа, я уверена, что он был бы в центре фотографии с Си Цзиньпином", - добавила она.

Высокопоставленные лица были одеты в коричневые шарфы, вероятно, это часть ритуала саммита. Обычно мировые лидеры надевают традиционную одежду принимающей страны для фотосессии. Во время саммита АТЭС 2016 года в Перу участники носили длинные коричневые шали из роскошной шерсти викуньи, похожей на ламу. Избранный президент Трамп, который, как ожидается, вновь займет жесткую позицию "Америка прежде всего", во время своего пребывания у власти был известен тем, что не терпел даже символических оскорблений: в одном случае он со скандалом пробился в первые ряды мировых лидеров перед прессой, чтобы обеспечить себе и Америке место на переднем плане.