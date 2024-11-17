Байден заявил о необходимости предотвращения возможного конфликта США и КНР

Соединенным Штатам и Китаю необходимо принимать меры для предотвращения гипотетического конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества. Об этом заявил президент США Джо Байден перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в гостинице Delfines, где остановилась китайская делегация, на полях саммита АТЭС в Лиме.

"Мы не всегда соглашались друг с другом, но наши разговоры всегда были искренними и откровенными. Мы никогда не насмехались друг над другом. Мы были на равных по отношению друг к другу. И я считаю, что это жизненно важно. Такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт - пусть будет соперничество, а не конфликт. Это наша ответственность перед нашим народом и, как вы сказали, перед людьми во всем мире", - приводит пресс-пул Белого дома слова Байдена, который выступал перед переговорами примерно 2,5 минуты.

"Мы являемся самым важным альянсом или [между нами] самые важные отношения во всем мире, и то, как мы ладим друг с другом, может повлиять на весь остальной мир. И поэтому наши две страны не могут допустить, чтобы соперничество переросло в конфликт. Это наша ответственность, и за последние четыре года, я думаю, мы доказали, что такие отношения возможны. И поэтому, господин председатель, мне не терпится начать нашу встречу и обсудить оставшиеся вопросы", - сказал Байден, который пожал руку Си Цзиньпину перед первыми за семь месяцев переговорами.

Американский лидер добавил, что главам двух государств "предстоит многое обсудить". "Год назад мы встретились на саммите в Вудсайде, в Сан-Франциско, и я очень горжусь тем прогрессом, которого мы оба добились вместе", - подчеркнул руководитель вашингтонской администрации. Он отметил, что представители ВС обеих стран "общаются между собой на разных уровнях", также на регулярной основе ведутся другие двусторонние контакты.

"В области искусственного интеллекта мы собрали экспертов наших стран, чтобы обсудить риски и безопасность. Наша борьба с наркотиками - в этом вопросе мы возобновили сотрудничество, и я хочу отметить, что в моей стране, господин председатель, впервые за пять лет снизилось количество смертей от передозировки [наркотиков]", - сказал президент.

Лидеры США и КНР обсудят, в частности ситуацию вокруг украинского кризиса, Азиатско-Тихоокеанский регион. Как ожидается, это будет последняя встреча Байдена в качестве президента США с Си Цзиньпином.