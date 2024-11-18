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Боррель призвал Европу «выучить язык силы»

Если Европа хочет претендовать на роль геополитического игрока, то ей нужно «выучить язык силы».

Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, его слова приводит Politico.

«Вы не можете претендовать на роль геополитической державы, если вам требуются недели и месяцы для того, чтобы действовать... Мой последний призыв к коллегам: будьте более сплоченными, принимайте решения быстрее. События вас не ждут», — отметил дипломат.

Боррель заявил, что всегда поддерживал удары по территории РФ

Боррель добавил, что в начале своего мандата призывал Евросоюз «выучить язык силы». По его мнению, для этого странам-членам объединения необходимо быть едиными.

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