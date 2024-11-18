Если Европа хочет претендовать на роль геополитического игрока, то ей нужно «выучить язык силы».

Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, его слова приводит Politico.

«Вы не можете претендовать на роль геополитической державы, если вам требуются недели и месяцы для того, чтобы действовать... Мой последний призыв к коллегам: будьте более сплоченными, принимайте решения быстрее. События вас не ждут», — отметил дипломат.

Боррель заявил, что всегда поддерживал удары по территории РФ

Боррель добавил, что в начале своего мандата призывал Евросоюз «выучить язык силы». По его мнению, для этого странам-членам объединения необходимо быть едиными.