Си Цзиньпин готов работать с администрацией Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС, что готов работать с администрацией его преемника Дональда Трампа. Трансляцию ведет телеканал Sky News.

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Си отметил, что Пекин стремится к устойчивому развитию отношений с Вашингтоном. "Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и устранением разногласий", - заявил китайский лидер. Он заметил, что в США недавно выбрали нового президента, но цель КНР остается неизменной: страна стремится к стабильным, здоровым и устойчивым отношениям с заокеанским партнером. Саммит АТЭС проходил в столице Перу Лиме 15-16 ноября. Американский президент на два часа опоздал на второй день мероприятия.

Байден пропустил круглый стол на мероприятии, вместо него США представлял заместитель советника президента по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх. На полях саммита состоялась последняя встреча действующего президента США с главой КНР. В Белом доме заявили, что Байден намерен выразить "глубокую обеспокоенность" поддержкой Пекином Москвы в конфликте на Украине, а также обсудить якобы развертывание северокорейских войск для помощи России. Представитель администрации президента США отметил, что американский президент поднимет вопрос о причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру страны и об активизации военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.