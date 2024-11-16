Президент Колумбии рассказал о необходимости участия России и Украины в мирной конференции

В конференции по достижению мира на Украине должны участвовать как представители Киева, так и представители Москвы, заявил президент Колумбии Густаво Петро. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Колумбия также поучаствует в подобном мероприятии, если ее пригласят.

Таким образом, он прокомментировал новость о виртуальной встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями колумбийского университета Ла-Сабана. В ее рамках украинский лидер выразил сожаление, что Колумбия не поучаствовала в мирной конференции по Украине.

Петро добавил, что подобные мероприятия без участия Киева или Москвы "не о мире, а о войне".

В сентябре в министерстве иностранных дел Колумбии заявили, что правительство страны через дипломатические каналы пытается предотвратить вербовку своих граждан для участия в конфликте на Украине и других странах.

По данным ведомства, трое колумбийцев участвовали в боевых действиях на стороне Украины и были задержаны в России по обвинению в наемничестве.