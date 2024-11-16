Украине предрекли коллапс в случае мира на невыгодных условиях

В случае заключения мира на невыгодных условиях Украину ждет коллапс, в том числе массовые беспорядки в отдельных регионах. Такое развитие событий предрек бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в колонке для издания The Economist.

По его мнению, невыгодные условия Киеву может навязать администрация избранного президента США Дональда Трампа.

«Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, а Зеленский согласится (что маловероятно), часть украинского общества будет сопротивляться. Внутренние волнения могут привести к коллапсу страны», — написал Кулеба.

Бывший министр подчеркнул, что в случае заключения «невыгодного» перемирия вся ответственность за возможные последствия будет лежать на Трампе. При этом президент России Владимир Путин получит «желанную победу» и сможет представить Украину как «несостоявшееся государство», считает экс-дипломат.

Зеленский допустил переговоры с Россией при одном условии

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Трамп потребует от Владимира Зеленского уйти в отставку.