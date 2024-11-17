Мнения стран по возможности обсудить конфликт на Украине разделились

На встрече лидеров организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) участники высказали свои взгляды на ситуацию на Украине. Об этом говорится в заявлении Перу как председателя в АТЭС, передает РИА Новости.

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"В рамках 35-й министерской встречи АТЭС некоторые экономики высказали свои взгляды на Россию и Украину", - говорится в заявлении.

Кроме того, участники затронули и конфликт в секторе Газа. Ряд стран заявили, что не верят в то, что АТЭС может быть форумом для обсуждения этих проблем. Перу призвала лидеров организации быть приверженными укреплению АТЭС как эффективной платформы сотрудничества. 14 ноября на встрече лидеров организации АТЭС в Перу посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев заявил, что антироссийские вопросы и конфликт на Украине не обсуждались ни в каком виде. По мнению дипломата, в скором времени вся подобная риторика "вообще исчезнет с радара".