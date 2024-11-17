В офисе Зеленского раскрыли подробности плана стойкости Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «план стойкости», который пообещал представить глава страны Владимир Зеленский, призван поднять боевой дух граждан после победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом сообщает The Times.

Подоляк отметил, что «план стойкости» в отличие от «плана победы» адресован не внешним партнерам, а украинскому обществу — речь в нем идет о мобилизации экономики Украины и общественных настроений.

По словам советника, план охватывает самые болезненные вопросы, связанные с обеспечением стабильности государства, включая защиту Украины, мобилизацию, функционирование энергетического сектора и привлечение инвестиций в промышленность.

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Согласно материалу The Times, украинцы обеспокоены вероятным сокращением объема военной поддержки со стороны западных государств после прихода Трампа к власти. Подоляк в связи с этим отметил, что правительство Украины намерено нарастить производство вооружений, чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от партнеров, а также обеспечить как можно больше населенных пунктов защитой от воздушных атак и убежищами. Другие аспекты плана, по его словам, касаются культурного наследия Украины.

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