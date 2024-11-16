Шольц назвал единственный способ понять Путина

Единственный способ узнать мнение президента России Владимира Путина о начале переговоров с Украиной — это личный разговор с ним. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Нам придется выяснить это (мнение Путина о переговорах с Украиной — прим.ред. URA.RU), в том числе поговорив с ним об этом», — сказал Шольц в беседе с Suddeutsche Zeitung (цитата по Politico).

Такой ответ прозвучал на вопрос о причинах, по которым Путин должен начать переговоры, учитывая, что Россия усиливает свои позиции.

Путин поговорил с Шольцем

Ранее, 15 ноября, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Это был первый их контакт с декабря 2022 года. По информации пресс-службы Кремля, инициатором беседы выступила германская сторона. Разговор длился приблизительно час. Подробности тем, поднятых в ходе общения — в материале URA.RU.