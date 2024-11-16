Байден на два часа опоздал на саммит АТЭС

Американский президент Джо Байден на два часа опоздал на второй день саммита АТЭС в Перу, передает РИА Новости.

По данным агентства, до его прибытия США на саммите представлял заместитель советника Байдена по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

Президент Перу Дина Болуарте 15 ноября лично встречала 21 руководителя делегаций, включая вице-премьера России Алексея Оверчука и премьера Канады Джастина Трюдо. Последним на саммит прибыл председатель Китая Си Цзиньпин. После этого начался круглый стол, в котором Байден не участвовал.

На полях саммита должна состояться последняя встреча действующего президента США с главой КНР Си Цзиньпином. В Белом доме заявили, что Байден намерен выразить «глубокую обеспокоенность» поддержкой Пекином Москвы в конфликте на Украине, а также обсудить якобы развертывание северокорейских войск для помощи России. Представитель администрации президента США отметил, что американский президент поднимет вопрос о причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру страны и об активизации военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.