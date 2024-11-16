Лукашенко объяснил белорусам, какую одежду следует носить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал жесткую отповедь соотечественникам, которые «не носят свои ткани», предпочитая им «Gucci, Versace и прочую гадость». Белорусский лидер заявил о необходимости перехода на отечественную одежду из натуральных тканей, сообщает БелТА.

В субботу Лукашенко посетил праздник сельских тружеников «Дожинки» в городе Климовичи Могилевской области. Он рассказал о планах, касающихся сельского хозяйства и промышленности.

В частности, президент заявил, что в следующей пятилетке в республике «планируют «окончательно разобраться с переработкой льна». После чего раскритиковал белорусов, которые «рвутся» за модными зарубежными брендами.

«Лен — это будущее. Не потому, что это символ нашей страны и в нашем гербе лен. Вы видите - цены начали расти. Люди все больше и больше к натуральным тканям склоняются. Кроме белорусов. Белорусы не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью», — сказал белорусский президент.

По его словам, жители республики должны сами «носить свое, свои ткани» и «приучать детей к этому».

На празднике «Дожинки» Лукашенко также призвал готовиться к тому, что «в стране не будет бомжей и тунеядцев».