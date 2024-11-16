В Бундестаге раскритиковали звонок Шольца Путину

Внешнеполитический эксперт оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Юрген Хардт раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за звонок президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет радиостанция Deutschlandfunk.

Накануне Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине.

Хардт заметил, что канцлер обсудил с российским лидером ряд текущих вопросов международной повестки.

Вместе с тем, подчеркнул политик, Шольц «не сделал никакого конкретного предложения или даже не поставил своего рода ультиматум» России.

Путин поговорил с Шольцем

По оценке эксперта, российская сторона восприняла звонок Шольца как проявление слабости, а не силы.

Ранее канцлер Германии сообщил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.