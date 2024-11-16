Во Франции оценили заявления Зеленского после разговора Путина с Шольцем

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявления украинского лидера Владимира Зеленского после телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующий пост Филиппо опубликовал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

"Зеленский взорвался от злости после телефонного звонка Олафа Шольца Владимиру Путину… Он осудил "попытку умиротворения"! Он отказывается от мира!" - заявил он.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров "с целью достижения справедливого и долгосрочного мира". В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Зеленский прокомментировал разговор Путина и Шольца

При этом в канцелярии Шольца заявили, что он не питал иллюзий о результатах разговора с Путиным. Сообщалось, что главной задачей разговора было донесение позиции федерального канцлера, согласно которой "будущее Украины зависит не только от [президента США Дональда] Трампа".