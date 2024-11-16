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В США назвали имя вероятного спецпосланника Трампа по Украине

Должность спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по российско-украинскому конфликту может занять его советник, адвокат Борис Эпштейн. Об этом пишет The New York Times.

В США назвали имя вероятного спецпосланника Трампа по Украине
© globallookpress.com

Со ссылкой на осведомленные источники издание указывает, что идея была представлена Трампу одним из его помощников во время полета в Вашингтон на первую после победы встречу с действующим президентом Джо Байденом. Окружение Трампа было "шокировано идеей назначить Эпштейна на столь важный пост", однако сам избранный президент отнесся к ней с большим интересом. Он не принял его, но и не отклонил.

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Об Эпштейне известно, что он родился в России и жил там в детстве, у него есть родственники в РФ и на Украине. В окружении Трампа он считается весьма влиятельной фигурой, Трамп советуется с ним по многим вопросам, включая кадровые. Опыта дипломатической работы у него нет, но в юридических вопросах он весьма сведущ. В частности, он был одним из авторов стратегии, позволившей Трампу отбиться от множества обвинений разного рода до выборов.

"Какое бы назначение ни получил в итоге мистер Эпштейн — "советник", "консультант" или что-то ещё, — его влияние в правительстве будет долгосрочным", — отмечается в статье.

13 ноября украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине является Брайан Хук — адъюнкт-профессор Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка.

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