Четверо заложников, захваченных в ресторане в пригороде Парижа, были освобождены. Они не получили ранений. Подозреваемый в захвате заложников задержан правоохранительными органами.

«Четверо сотрудников освобождены, обвиняемый арестован», — пишет телеканал BFMTV.

Мотивы захватчика пока не установлены.

Появились подробности захвата заложников во Франции

Ранее в небольшом городе Исси-Ле-Мулино, расположенном вблизи Парижа, мужчина, вооружившись ножом, взял заложников в одном из ресторанов. По данным иностранных изданий, захватчиком является сын владельца заведения, который страдает от наркотической зависимости. Информация о захватчике, количество заложников и действия правоохранителей — в материале URA.RU.