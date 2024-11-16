Стало известно о решении Трампа относительно встреч с иностранными лидерами

Представители избранного президента США Дональда Трампа сообщили властям Японии, что политик не планирует встречаться с лидерами других стран до инаугурации. Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

«Команда Дональда Трампа заявила Японии, что избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность», — сказали собеседники издания.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Трампом. По телефону премьер рассказал новому американскому лидеру о текущих отношениях Армении и США и отметил их развитие последние годы.

11 ноября сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с Трампом геополитические вызовы и двусторонние отношения. По итогам, главы государств договорились вместе работать «над возвращением мира в Европе».