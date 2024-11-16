Пашинян созвонился с Трампом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы, связанные с региональной повесткой дня.

В Армении выразили надежду на стратегическое партнерство с США

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил Трампа с «исторической» победой на выборах в США, выразив готовность к сотрудничеству для дальнейшего укрепления отношений двух стран.