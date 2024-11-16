Маск пообещал «уничтожить» тех, кто обвиняет его в мнимых связях с Россией

Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, пообещал найти и уничтожить тех, кто призвал расследовать его «связи» с Россией. Об этом пишет РБК.

По данным портала, пользователи соцсетей показали Маску письмо, подписанное сенаторами-демократами Джинн Шахин (Нью-Гэмпшир) и Джейком Ридом (Род-Айленд).

В послании, адресованном генеральному инспектору Пентагона Роберту Сторчу и генеральному прокурору США Меррику Гарланду, политики напоминают адресатам о статье The Wall Street Journal от 25 октября, автор которой обвиняет предпринимателя в контактах с высокопоставленными российскими чиновниками.

Конгрессмены отметили также в своем послании, что Маск является государственным подрядчиком, имеет допуск к сведениям под грифом «совершенно секретно».

Шахин и РИД усомнились в «надежности Маска как господрядчика», призвали расследовать связи миллиардера и прояснить, могут ли он и его компании выступать сторонами по госконтрактам.

Владелец SpaceX назвал сенаторов «марионетками» и задался вопросом, кто написал письмо на самом деле «и заставил этих болванов это подписать».

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их», — пообещал в соцсетях Маск.

Напомним, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сообщения о связях Москвы с Маском «очередными вбросами в рамках той, такой уже ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам».